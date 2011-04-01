20 апреля суд начнет оглашение приговора Лозинскому
|Віктор Лозінський
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня объявила председательствующая в судебном заседании судья Нелли ЛАСТИВКА.
Кроме того, приговор будет объявлен бывшему прокурору и экс-начальнику райотдела милиции Голованевского района Евгению ГОРБЕНКО и Михаилу КОВАЛЬСКОМУ, а также егерю Голованевского лесничества Василию ПЕРЕПЕЛИЦЕ.
Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, который носит характер особой муки, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).
3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку его в суд.
30 июля 2009 г. В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.
3 марта 2010 года Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.
14 декабря 2010 года Днепровский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела.