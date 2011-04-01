20 апреля суд начнет оглашение приговора Лозинскому

20 апреля в 14.00 Днепровский районный суд Киева начнет оглашение приговора бывшему народному депутату Украины Виктору ЛОЗИНСКОМУ, который обвиняется в убийстве жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня объявила председательствующая в судебном заседании судья Нелли ЛАСТИВКА.

Кроме того, приговор будет объявлен бывшему прокурору и экс-начальнику райотдела милиции Голованевского района Евгению ГОРБЕНКО и Михаилу КОВАЛЬСКОМУ, а также егерю Голованевского лесничества Василию ПЕРЕПЕЛИЦЕ.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, который носит характер особой муки, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку его в суд.

30 июля 2009 г. В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

3 марта 2010 года Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.

14 декабря 2010 года Днепровский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела.