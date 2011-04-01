ФБР задержала уроженца Украины за серию ограблений в Нью-Йорке

35-летний выходец из Украины задержан за серию ограблений в Нью-Йорке.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, несмотря на свой двухметровый рост и распространенные властями фотографии, Марат МИХАЙЛИЧ успешно скрывался от властей около двух месяцев, но не ушел от глаза одной из видеокамер, установленных полицией по всему Нью-Йорку.

Уроженец Украины числился в розыскном списке ФБР под своим именем и под кличкой "Праздничный бандит", поскольку вменяющиеся ему ограбления банков начались во время праздничного сезона, который длится в США со Дня Благодарения в последний четверг ноября до Нового года.

Налеты, в которых обвиняется М.МИХАЙЛИЧ, в разговорах с американцами представлявшийся им как Марк, участились в районе Рождества.

Всего М.МИХАЙЛИЧУ инкриминируются 9 ограблений, которые, по выкладкам бруклинской федеральной прокуратуры, в общей сложности принесли ему около 80 тысяч долларов.