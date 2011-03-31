Мелкий бизнес возмущен: супермаркетам можно «торговать смертью», а им - нет

Под предлогом борьбы с курением власти отстраняют от торговли табачной продукцией малый бизнес, а крупным торговцам дают возможность заработать на сигаретах еще больше, пишет журнал WEEKLY.UA.

Столичные власти задумали запретить торговлю сигаретами и алкоголем в ларьках (торговых точках площадью до 40 кв. м), а в парламенте зарегистрирован и в целом одобрен законопроект №7457 (внесен народным депутатом от Партии регионов Андреем ПИНЧУКОМ), который, по сути, предлагает такой же запрет, но уже по всей стране, для торговых точек площадью 30 кв. м. А это - 92 тысячи ларьков и киосков, отмечает издание.

А.ПИНЧУК полагает, что, если большинство депутатов проголосует за его законопроект, то украинцы станут меньше курить. А вот представители мелкого бизнеса считают, что, вероятнее всего, результатом запрета станет перераспределение рынка.

«У меня двадцать киосков, - сообщила WEEKLY.UA частный предприниматель Елена ГОЛУБ. - В этом бизнесе я 12 лет, со мной работают муж и его родители. Если мы не сможем продавать сигареты, нам нечем будет платить зарплату 30 сотрудникам, оплачивать аренду и услуги охранной фирмы. Но, главное, я не понимаю, почему я вдруг стану врагом народа, торгующим смертью. Почему супермаркету можно торговать сигаретами, а мне нет?».

Как отмечает журнал, международная практика свидетельствует о том, что количество курильщиков в мире сокращается. Однако запреты не всегда заставляют отказываться от вредной привычки. Профессор кафедры массовых коммуникаций Лестерского университета Великобритании Барри ГАНТЕР, изучив опыт разных стран мира, приводит такой пример: в Финляндии, где действуют очень жесткие антитабачные законы, действительно уменьшается численность курящих. Вот только происходит это за счет взрослого населения, тогда как курильщиков в возрасте до 19 лет становится больше.

Куда лучших результатов, считают международные эксперты, добилась Германия. В этой стране действуют менее жесткие ограничения на рекламу. Акцизы, как и в большинстве стран ЕС, достаточно высоки, но параллельно с этим активно пропагандируется здоровый образ жизни. Кроме того, в последние три года за курение в общественном месте здесь нещадно штрафуют. Только попробуйте закурить в зале для некурящих европейского ресторана. С вас тут же потребуют 100 евро, а владельцу этого заведения ваша вольность обойдется в тысячу евро. В итоге, по сравнению с началом 80-х годов, курильщиков в Германии стало на 10% меньше.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Киевсовет принял решение, которым запретил с апреля 2011 года продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и сигарет в МАФах площадью менее 40 кв. м.

Однако 28 марта 2011 года глава КГГА Александр ПОПОВ сообщил, что Киевская городская государственная администрация будет предлагать Киевсовету отложить введение в действие решения о запрете продажи алкогольных и табачных изделий на торговых площадях менее 40 кв. м.

По его словам, с этим решением сложная ситуация относительно его выполнения, поскольку оно вступает в противоречие с действующим законодательством и вызывает протесты предпринимателей. А.ПОПОВ обратил внимание, что уже прошли акции протеста торгующих в МАФах, а также есть обращение общественных организаций национального уровня относительно того, что это решение Киевсовета нужно корректировать. По словам руководителя КГГА, эта коррекция может касаться как сроков введения в действие документа, так и подходов к реализации упомянутой продукции.