В Херсоне половина «скорых» не выезжает на вызовы больных

В Херсоне из-за подорожания бензина половина автомобилей “скорой медицинской помощи” не выезжает на вызовы больных.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в городской станции скорой медицинской помощи, ситуация очень сложная, поскольку горючего для обеспечения полноценного функционирования службы не хватает, поэтому бригады “скорой” выезжают исключительно на экстренные вызовы, а около половины автомобилей станции простаивает.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, проблема с обеспечением городской станции скорой медицинской помощи горючим возникла в связи со стремительным ростом стоимости горюче-смазочных материалов, в результате чего поставщики отказались принимать участие в соответствующих тендерах, аргументируя свои действия невозможностью предвидеть уровень цен на долгосрочный период. Законодательство в сфере государственных закупок предусматривает, что цена на товар не может изменяться на протяжении действия договора.

Учитывая, что средства в городском бюджете на отмеченные цели предусмотрены в полном объеме, без проведения установленной действующим законодательством процедуры государственных закупок получить горючее для работы автомобилей скорой медицинской помощи невозможно. В феврале текущего года станцией был объявлен тендер на закупку горюче-смазочных материалов в ІІ квартале 2011 года. Но полная процедура подготовки и проведения таких торгов занимает значительное время.

Также в мэрии отметили, что путем решения этой проблемы станет проведение станцией нескольких тендеров в год - ежеквартально.

По результатам специального совещания, проведенного по поручению городского головы Владимира САЛЬДО, городская власть пообещала организовать бесперебойную работу городской станции скорой медицинской помощи до 18 апреля - даты заключения договора по результатам тендера на закупку горюче-смазочных материалов.

В настоящее время мэрия Херсона собирает горючее для «скорой помощи» по коммунальным предприятиям, предприятиям других форм собственности, в учреждениях и организациях города.

Херсонская городская станция скорой медицинской помощи обслуживает в среднем 320 вызовов в сутки. Ее суточная потребность в горючем составляет 600 литров.