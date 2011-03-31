Конфликт в Ливии пройдет, но цены на нефть обратно не снизятся?

Бразильский нефтегазовый холдинг Petrobras не ожидает, что цены на нефть вернутся на тот уровень, на котором они были до начала конфликта в Ливии и волнений в странах Ближнего Востока, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление финансового директора компании Альмира Барбасса (Almir Barbassa).

"Цена на сырую нефть (марки WTI - ред.), которая вчера в Нью-Йорке остановилась на отметке 104,79 за баррель, вряд ли опустится до того уровня, на котором она была до конфликта в Ливии (около 81 доллара - ред.). Вырос сам нижний предел цен на нефть и тенденция к росту сохранится", - приводит его слова РИА "Новости".

В сообщении отмечается, что цены на нефть с момента начала конфликта в Ливии выросли на 24% и 7 марта достигли максимального уровня за почти 2,5 года. Рост цен объясняется опасениями инвесторов, что перебои с поставками коснутся не только ливийского сырья.