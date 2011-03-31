Конфликт в Ливии пройдет, но цены на нефть обратно не снизятся?
Прогноз бразильского эксперта
Бразильский нефтегазовый холдинг Petrobras не ожидает, что цены на нефть вернутся на тот уровень, на котором они были до начала конфликта в Ливии и волнений в странах Ближнего Востока, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление финансового директора компании Альмира Барбасса (Almir Barbassa).
"Цена на сырую нефть (марки WTI - ред.), которая вчера в Нью-Йорке остановилась на отметке 104,79 за баррель, вряд ли опустится до того уровня, на котором она была до конфликта в Ливии (около 81 доллара - ред.). Вырос сам нижний предел цен на нефть и тенденция к росту сохранится", - приводит его слова РИА "Новости".
В сообщении отмечается, что цены на нефть с момента начала конфликта в Ливии выросли на 24% и 7 марта достигли максимального уровня за почти 2,5 года. Рост цен объясняется опасениями инвесторов, что перебои с поставками коснутся не только ливийского сырья.