Преступная схема позволяла избегать налогов и получать возмещение

В Херсонской области сотрудники СБУ совместно с работниками ГНА разоблачили и пресекли деятельность преступной группировки, которая организовала конвертационный центр.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Херсонской области, настроенная преступная схема позволяла уклоняться субъектам хозяйственной деятельности от уплаты налогов, а также искусственно формировать налоговый кредит для безосновательного возмещения НДС и легализации доходов, полученных преступным путем.

В частности, в ходе расследования установлено, что услугами незаконной финансовой структуры пользовались предприниматели разных регионов Украины. С октября 2010 по март 2011 года злоумышленники при помощи ряда фиктивных коммерческих структур предоставили хозяйствующим субъектам услуги по минимизации налоговых обязательств на сумму около 400 млн. грн.

24 марта сотрудники СБУ задержали двух членов преступной группировки. Во время обыска арендованного помещения выявлены и изъяты наличные, электронные носители информации с бухгалтерскими документами и налоговой отчетностью, поддельные удостоверения, печать и оружие.

По материалам СБУ следователями ГНА в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.