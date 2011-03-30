Взрывом в пятиэтажке повреждены фасад и внутренние конструкции

В городе Мариуполь Донецкой области сегодня вечером произошел взрыв в пятиэтажном доме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По предварительным данным, один человек пострадал. В результате взрыва повреждены фасадные и внутренние конструкции двух квартир.

Взрыв произошел около 18.00 на пятом этаже жилого дома, который расположен на проспекте Строителей.

На месте происшествия работают оперативные работники МЧС и Министерства внутренних дел.