Взрывом в пятиэтажке повреждены фасад и внутренние конструкции
20:48, 30 марта 2011Общество
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Сообщение из Мариуполя
В городе Мариуполь Донецкой области сегодня вечером произошел взрыв в пятиэтажном доме.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
По предварительным данным, один человек пострадал. В результате взрыва повреждены фасадные и внутренние конструкции двух квартир.
Взрыв произошел около 18.00 на пятом этаже жилого дома, который расположен на проспекте Строителей.
На месте происшествия работают оперативные работники МЧС и Министерства внутренних дел.
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