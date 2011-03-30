Троих чиновников Шевченковского суда Киева отправили за решетку

В Киеве взяты под стражу трое из четырех задержанных за взятку чиновников Шевченковского районного суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В частности, по данным СБУ, трое сотрудников суда содержатся под стражей в порядке ст. 115 УПК Украины, одному избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

На данное время проверяется информация о причастности к коррупционному механизму судей указанного суда.

Как напомнили в СБУ, преступный механизм вымогательства и получение взяток, который действовал в Шевченковском районном суде Киева, был раскрыт Службой безопасности совместно с Генеральной прокуратурой.

29 марта сотрудники СБУ задержали во время получения Очередной части взятки в сумме 6 тыс. долларов (общая сумма взятки – около 20 тыс. долларов) четырех сотрудников суда – помощника судьи, двух секретарей суда и заведующего архивом суда. Указанные средства предназначались для передачи судьям за принятие решений по делам в интересах заинтересованных лиц.

Во время обыска служебных кабинетов и мест проживания задержанных изъяты денежные средства на общую сумму около 50 тыс. дол. Среди изъятых денег содержались несколько тысяч меченых купюр, которые ранее передавались им в качестве взяток, проинформировали в СБУ.

Генеральной прокуратурой Украины возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 27, ч.2. ст. 369 Уголовного кодекса Украины.