Матери подростка, который в 13 лет не умеет читать, светит от 2-х до 5-ти

13:31, 30 марта 2011
Общество
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Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по факту злостного невыполнения родительских обязанностей матерью 13-летнего подростка, который не умеет читать и писать.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Меры уголовно-правового реагирования применены в связи с наступлением вследствие нерадивости родительницы тяжелых последствий для мальчика, который в его возрасте не умел даже читать и писать», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Ее санкция - ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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