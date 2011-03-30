Матери подростка, который в 13 лет не умеет читать, светит от 2-х до 5-ти
13:31, 30 марта 2011Общество
1898
Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по факту злостного невыполнения родительских обязанностей матерью 13-летнего подростка, который не умеет читать и писать.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Меры уголовно-правового реагирования применены в связи с наступлением вследствие нерадивости родительницы тяжелых последствий для мальчика, который в его возрасте не умел даже читать и писать», - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Ее санкция - ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter