Всемирный банк требует реформировать всю железную дорогу

Всемирный банк готов к началу новых проектов с «Укрзализныцей».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на результаты встречи в Киеве генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА и директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартина РАЙЗЕРА.

«Сейчас, учитывая первые шаги по реформированию, осуществляемые «Укрзализныцей», представители Всемирного банка вновь готовы к началу новых проектов с железнодорожниками», - говорится в сообщении.

Напомним, что в предыдущие годы Всемирный банк планировал выступить партнером «Укрзализныци» в реализации крупных инфраструктурных проектов по электрификации. При этом главным условием банкиров для выделения средств была реформа железнодорожного транспорта Украины.