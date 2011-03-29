Школам запретили собирать с учеников деньги на выпускные вечера

В Черновицкой области запрещены неофициальные формы празднования окончания учебы, сбор средств на торжестве, подарки школе и педагогическим работникам.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник Главного управления образования и науки Черновицкой облгосадминистрации Михаил БАУЭР обратился с письмом к начальникам городских и районных управлений образования относительно праздника Последнего звонка в школах Буковины.

"В Главное управление образования и науки облгосадминистрации поступают обращения граждан относительно сбора средств в отдельных учебных заведениях на проведение государственной итоговой аттестации, организации выпускных вечеров, подарки школам, педагогическим работникам и т. п. Отмечаем, что такая практика квалифицируется Уголовным кодексом Украины как тяжкое преступление, может иметь негативные последствия для лиц, проявляющих подобные инициативы", – говорится в письме.

Учитывая это, М.БАУЭР своим приказом категорически запретил «любые неофициальные формы отмечания праздника окончания общеобразовательного учебного заведения, сбор средств на торжество, подарки школе и педагогическим работникам".

Также директора школ области обязаны издать приказы в своих учреждениях о запрещении сбора любых средств педагогами, а виновных привлекать к дисциплинарной и административной ответственности.