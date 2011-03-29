Янукович выразил соболезнования родным Валерия Нечипоренко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования родным и близким заместителя генерального директора информационного агентства УНИАН, заслуженного журналиста Украины, члена Национального союза писателей Украины Валерия Нечипоренко в связи с его смертью.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубокой грустью воспринял весть о преждевременной смерти известного украинского журналиста, заместителя генерального директора информационного агентства УНИАН Валерия Нечипоренко. Выражаю искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о Валерии Нечипоренко навсегда останется в сердцах людей, которые его знали», – говорится в соболезновании Президента Украины.

*** В.Нечипоренко умер 27 марта вследствие тяжелой болезни.

В.Нечипоренко родился 30 августа 1955 года в городе Коростень Житомирской области.

Окончил физико-математический факультет Житомирского педагогического института, работал школьным учителем, инструктором райкома комсомола.

Стал активным журналистом-внештатником, печатался в местной и столичной прессе. Как спецкор «Советской Житомирщины» в мае 1986 года побывал на ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Получил второе высшее образование на факультете журналистики Киевской высшей партийной школы (сейчас – Академия госуправления при Президенте Украины).

Работал главным редактором газеты “Житомирский вестник”, ответственным секретарем украинской редакции газеты “Финансовая Украина”, редактором отдела науки газеты “День”, редактором отдела городской жизни газеты “Всеукраинские ведомости”, в 1998 году создал и редактировал всеукраинскую газету “Индустрия”.

С февраля 1999 года был заместителем генерального директора УНИАН.

С 1988 по 1999 год издал 12 художественных и научно-популярных книг, переводился на английский, японский, польский и другие языки, лауреат премии Союза писателей за лучший рассказ 1996 года.