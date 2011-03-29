Предприятиям, которые расплатятся с ПФ, предлагают списать штрафы и пеню

Правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности Михаил БРОДСКИЙ предлагает реструктуризировать задолженность предприятий по уплате налогов в Пенсионный фонд Украины.

Соответствующий законопроект разработан по поручению премьер-министра Николая АЗАРОВА, говорится в сообщении пресс-службы Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, переданном УНИАН.

«Налоговые долги, а также штрафные санкции и пеню на 1 января 2011 года мы предлагаем списать. Вы прекрасно понимаете, что забрать эти деньги через суд практически невозможно. Однако полет для коррупции здесь большой. Тем более, в начале этого года был принят новый Налоговый кодекс, изменились правила игры. Подобное списание долга могло бы дать возможность предприятиям начать жизнь с нуля», – заявил М.БРОДСКИЙ.

«Сумма самого долга должна быть обязательно оплачена предпринимателем. Она будет реструктуризирована на определенный срок – 24 месяца. Если на протяжении этого времени деньги возвращаются, то в качестве бонуса предприятиям списываются все пени и штрафы, начисленные на тот момент», – подчеркнул он.

По подсчетам М.БРОДСКОГО, такие меры могут обеспечить около 1,5 млрд. грн. дополнительных поступлений в Пенсионный фонд.

На данный момент законопроект находится на согласовании заинтересованных министерств и ведомств.