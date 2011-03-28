В 30-километровую зону ЧАЭС направляются сотни туристов

На Чернобыльской АЭС фиксируют увеличение количества посетителей зоны отчуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Дмитрий БОБРО.

Он напомнил, что в настоящее время установлен порядок посещения зоны отчуждения. В частности, более четко расписан порядок того, как каждый рядовой человек может посетить эту зону.

Отвечая на вопросы журналистов о количестве посетителей зоны отчуждения, Д.БОБРО сказал, что еще несколько месяцев назад их было десятки туристов в неделю. Однако сейчас, по его словам, поток посетителей растет и составляет уже сотни людей в неделю. Специалист связывает это с приближением 25-й годовщины со дня аварии на ЧАЭС.