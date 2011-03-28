Гаишник подделал протокол, чтобы «подвести под статью» невиновного

В Кировоградской области прокурором Голованевского района возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора дорожно-патрульной службы, действия которого привели к аресту невиновного мужчины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что инспектор ГАИ, не приняв никаких мер по установлению личности настоящего нарушителя дорожного движения, решил «подвести под статью» другого гражданина, который на тот момент находился по месту своей работы в Одессе. Подделав протокол об административном правонарушении и подговорив «свидетелей», инспектор ГАИ направил сфабрикованные документы на рассмотрение в суд.

Постановлением Голованевского районного суда указанный инспектором мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему было назначено наказание в виде 40 часов общественных работ. Поскольку на выполнение общественных работ мужчина не явился, суд изменил вид взыскания на административный арест сроком 8 суток.

В результате преступных действий инспектора ГАИ невиновный гражданин незаконно отбыл административный арест в полном объеме. Уголовное дело в отношении инспектора возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Следствие по делу продолжается.