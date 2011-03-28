Милиционер сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП

В Донецкой области водитель автомобиля насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, в данном преступлении подозревают работника милиции.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В частности, согласно сообщению, около 20.00 26 марта на автотрассе между городами Доброполье и Белицкое Добропольского района произошло ДТП, во время которого погибла 39-летняя женщина-пешеход. Водитель с места происшествия скрылся.

Правоохранители отметили, что проведенные оперативно-розыскные мероприятия дают основания обоснованно подозревать в совершении ДТП сотрудника Добропольского горотдела милиции.

В настоящее время проводится служебное расследование, по окончании которого материалы будут направлены в прокуратуру, заключено в сообщении.