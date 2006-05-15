«Укрзализныця» нашла применение ”Майбаху” Кирпы

Генеральный директор «Укрзализныци» Василий ГЛАДКИХ заявил, что не собирается продавать автомобиль «Майбах», принадлежащий Государственному предприятию материально-технического обеспечения железных дорог Украины "Укрзализнычпостач".

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции он заявил: «За такую цену продавать не собираюсь».

По словам главы железнодорожного ведомства, «Майбах» был выставлен на торги при стоимости свыше 500 тыс. долл. Второй раз понизили его стоимость до 300 тыс. долл. «Последняя цена была 246 тыс. долл., и я его снял с аукциона, потому что это в два раза ниже», - сказал В.ГЛАДКИХ.

Он напомнил, что автомобиль находится на балансе «Укрзализнычпостача».

По словам В.ГЛАДКИХ, «Майбах» будет перевозить официальные делегации.

Как сообщал УНИАН, элитный автомобиль Maybach-57 был приобретен во времена предыдущего руководителя министерства транспорта и связи Георгия Кирпы (был найден мертвым с огнестрельным ранением в загородном доме 27 декабря 2004 г. - УНИАН) и принадлежал "Интертрансу", которым руководил сын экс-министра.

В начале марта 2005 года в то время министр транспорта и связи Евгений ЧЕРВОНЕНКО инициировал его продажу. Как отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО, машина куплена за бюджетные деньги, поскольку "Интертранс" входит в состав "Укрзализныци". Вырученные от продажи машины деньги планировалось вложить в развитие отрасли.

«Майбах» выставило на продажу Государственное предприятие материально-технического обеспечения железных дорог Украины "Укрзализнычпостач".

Срок эксплуатации автомобиля - 1 год, пробег 4459 километров, цвет - черный, объем двигателя - 5513 куб. см. Стартовая цена автомобиля составляла 2 млн. 750 тыс. грн.

Однако, аукцион по продаже «Майбаха» переносился несколько раз из-за отсутствия заявок покупателей.