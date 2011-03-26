В центре Киева хотят «восстановить» никогда не существовавшее здание

Уже несколько лет Киевская городская и Подольская районная администрации заявляют о намерении «вернуть Контрактовой площади исторический вид».

Однако план реконструкции содержит подвох. Во-первых, «отстраивать» собираются будто бы по «историческому» проекту шотландского архитектора Гесте, создавшего в 1817 году Контрактовый дом. Рядом с ним Гесте планировал построить магистрат, однако эта идея так и не была реализована. Теперь же киевские чиновники собираются «восстановить» никогда не существовавшее здание, выдав его за историческое, пишет "Зеркало недели. Украина".

Во-вторых, сомнения вызывает предназначение новой постройки. «Если город найдет деньги, там будет Музей истории Киева. Если нужно будет искать спонсора, это будет общественный центр или отель, потому что сейчас модно строить отели. Будем строить то, что нам закажут и за что заплатят», — заявил главный архитектор проекта Юрий Лосицкий, отвечая на вопросы представителей Киево-Могилянской академии в интервью студенческой газете «Сковорода».

«Такое строительство уничтожит публичное пространство площади и остатки социальной жизни, — считает Инна Совсун, член рабочей группы Киево-Могилянской Академии по вопросам реконструкции Контрактовой площади. — В то, что найдутся деньги для Музея истории Киева, я не верю».

Кроме того, власть планирует поставить на Контрактовой площади памятник Петру Могиле. «Сам проект памятника наши коллеги с кафедры культурологии оценивают достаточно низко. К тому же памятник стоит 10 миллионов гривен! И его собираются поставить перед корпусом Академии, где приходится экономить на всем — вплоть до электроэнергии», — говорит И.Совсун.

Директор Центра археологии Киева Института археологии НАНУ Михаил Сагайдак заявил, что при проектировании не было учтено мнение ученых. В результате при строительстве ТРЦ могут быть уничтожены уникальные археологические артефакты, которых очень много под землей на Контрактовой площади.

Идея реконструкции площади появилась у чиновников КГГА и Подольской администрации. Одним из главных ее промоутеров был Руслан Кухаренко, тогдашний начальник главка охраны культурного наследия. Осенью прошлого года его арестовали по обвинению в махинациях. Из СИЗО он вышел только в январе, а вскоре должен предстать перед судом.

Собственно строительством будет заниматься архитектурная мастерская Юрия Лосицкого, работавшая ранее над восстановлением Михайловского собора. При этом мнение других заинтересованных сторон, в частности Киево-Могилянской академии, общественных организаций Подола, например «Старый Подол», не учитывается.

Частного инвестора, желающего вложить деньги в проект магистрата, пока не нашли. Однако уже сейчас можно спрогнозировать, что владельцами помещения в таком коммерчески привлекательном месте станут отнюдь не общественные организации или образовательные центры.