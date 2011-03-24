В Виннице почтили память замученных большевиками в 1944 году

С благословения епископа Винницкого и Брацлавского Ануфрия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Виннице почтили память винничан, замученных большевиками в 1944 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-служба винницкой епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Согласно сообщению, массовое убийство около сотни винницких женщин произошло на третий день прихода в Винницу советской армии.

Мероприятие организовала Станица «Винница» Пласта - национальной скаутской организации Украины. В начале встречи выступил известный винницкий правозащитник, общественный деятель – Михаил БАРДИН. Он рассказал как после прихода в Винницу в марте 1944 года большевиков, каратели избрали около 100 винничанок, которых показательно расстреляли для того, чтобы заставить винничан молчать о раскопках, которые в 1943 году выявили в Виннице массовые захоронения жертв НКВД.

Крест, возле которого проходило памятное мероприятие, по словам М.БАРДИНА, расположен на месте, которое 20 лет тому назад указал свидетель тех событий, в нескольких метрах от концертного зала «Радуга» в центральном городском парке.