На обочине трассы Киев-Харьков, нашли полураздетого 3-летнего мальчика

В Полтавской области, на обочине трассы Киев-Харьков, нашли практически раздетого трехлетнего мальчика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Полтавского областного управления милиции.

По их данным, вчера по телефону в дежурную часть милиции Полтавского райотдела милиции позвонила женщина и сообщила, что на обочине трассы Киев-Харьков нашли маленького мальчика почти без одежды, только в кофточке и носочках.

Малыша, который стоял на обочине дороги и смотрел на проезжающие машины, заметила девушка. Она с подругой занесла мальчика в кафе, завернули в одеяло, накормили и попросили продавщицу вызвать милицию.

«Малыш почти не разговаривал, только повторял на любой вопрос «бабай» или «волк», - рассказывает молодая женщина.

Милиция отправила мальчика на обследование в больницу. Сразу же начались поиски родителей ребенка. Сотрудники милиции по делам несовершеннолетних установили адрес, где проживал ребенок. Оказалось, что по данному адресу дома никого не было, везде царил грязь и беспорядок. Найти мать и тетю ребенка милиционерам удалось только к вечеру. Как выяснилось, 22-летняя мать ребенка одна воспитывает Сережу, мужа нет, она и ее сестра - инвалиды, поэтому нигде не работают, живут только за счет материальной помощи государства

«Я вчера уехала в Полтаву, опоздала на последний автобус, потому и заночевала у подруги. Мобильный разрядился, - так объясняет свое отсутствие мать. - Даже представить не могла, что с ребенком что-то может случиться, ведь уже не впервые оставляю его на сестру и подругу, и всегда все было хорошо!».

«Мы пошли по воду к колодцу, ребенка закрыли в доме, а когда вернулись, то дверь была открыта», - объясняет тетя ребенка, на которую оставили мальчика.

Женщина говорит, что они с подругой искали мальчика по селу, а потом ей стало плохо, они вернулись домой, а утром поехали в Полтаву.

Сейчас правоохранители выясняют, как именно малыш оказался на обочине трассы, в полутора километрах от его дома. Ведь чистые носки и отсутствие признаков переохлаждения, заверенное врачами, говорят о том, что ребенок не мог самостоятельно уйти из дома.