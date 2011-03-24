Милиция раскрыла убийство судьи Шевченковского райсуда Киева

Милиция раскрыла убийство судьи Шевченковского района Киева Сергея Зубкова.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, отметив, что все другие подробности раскрытия этого преступления сегодня в 14.00 на брифинге в МВД расскажет министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, вечером, 21 марта, в Киеве в подъезде своего дома по ул. Голосеевской был убит судья Шевченковского районного суда Сергей Зубков. На его теле были обнаружены огнестрельные ранения, в частности в голову, и три ножевых ранения

22 марта заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК выразил надежду на быстрое раскрытие этого убийства.

«Конечно, будет много работы, но преступники оставили многих следов. Их будет абсолютно достаточно, чтобы найти преступников», - сказал он. «Такого маскарада мы практически никогда не видели. Они взяли инвалидную коляску. Один сел в инвалидную тележку, другой вез его. Зашли, убили, больше подробностей я сказать не могу, но есть очевидцы, которые описали это. В частности, консьержка видела это», - сказал В.ФАРИННИК, подчеркнув при этом, что органы внутренних дел пока не имеют информации о причинах убийства. Однако заместитель министра отметил, что убитый судья на протяжении десяти лет рассматривал гражданские дела.