Юлии Тимошенко сообщили ”цену вопроса”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что есть попытки сорвать проведение выборов путем подкупа депутатов из БЮТ и «Нашей Украины», чтобы они забрали свои заявления о сложении депутатских полномочий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в кулуарах ВР «сегодня получили коррупционную новость», что «120 млн. дол. выделено бюджета некоторыми людьми в коалиции, которые предлагают нашим депутатам (из БЮТ и «Нашей Украины» - УНИАН) деньги, чтобы они эти заявления (о выходе из фракций и досрочном прекращении депутатских полномочий – УНИАН) забрали».

«Пошли деньги по кулуарам, которые выкупают эти заявления», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заявила, что все будут «внимательно наблюдать, есть ли такие депутаты в двух демократических фракциях, которые на этот бюджет в 120 млн. дол. припадут».

«История, к сожалению, коалицию ничему не учит. Они и дальше считают, что все решают деньги, но это не так. Далеко не все решают деньги», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодняшний день более 170 депутатов из фракций БЮТ и НУ написали заявления о выходе из фракций, а таким образом о сложении депутатских полномочий.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что речь идет о достаточно ответственных и смелых людях. Она отметила, что «в ближайшие десятки лет никто подвиг депутатов демократических фракций не повторит».