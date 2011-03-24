Ноу-хау: на каждую отремонтированную ямку на дорогах ставят клеймо

В Каменец-Подольском Хмельницкой области местные власти ставят специальное клеймо на каждую отремонтированную ямку на дорогах города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель городского председателя Сергей БАБИЙ во время пресс-конференции.

По его словам, следят за выполнением работ лично менеджеры районов (такие должности образовались вследствие реформирования управления ЖКХ - УНИАН), поэтому на каждой ямке будет специальное клеймо с датой и фамилией ответственного.

Кроме того, С.БАБИЙ сообщил, что власти насчитали на 29 главных автодорогах Каменец-Подольского 26 тыс. ямок.

"Мы перешли к поименному подсчету ямок. Прежняя практика, по которой определялась примерная площадь необходимого ремонта, показала свою неэффективность", - сказал он.

Справка УНИАН. В этом году на ямочный ремонт дорог в Каменец-Подольском местные власти выделили 600 тыс. грн. (в прошлом году - 1,2 млн. грн.).