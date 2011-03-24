Защита населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, не профинансирована

Житомирский областной совет требует возобновления финансирования бюджетной программы "Радиологическая защита населения и экологическое оздоровление территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облсовета, соответствующее обращение, адресованное Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров Украины, приняли депутаты облсовета.

Отмечается, что на данный момент финансирование этой программы приостановлено.

В документе подчеркивается, что каждый четвертый житель Житомирской области имеет статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы. Всего в области проживают 308 тысяч пострадавших, из которых 64 тысячи - дети и 10 тысяч - ликвидаторы.

Согласно документу, на протяжении 1986-2010 годов уровень первичной заболеваемости пострадавших увеличился в 4,4 раза, распространенности болезней - в 5,2 раза. В настоящее время больными признаны 78% пострадавших, проживающих в области.

В то же время медицинское оборудование в лечебных учреждениях области для раннего выявления болезней у пострадавших устарело и требует обновления, сказано в обращении.

В документе также говорится о необходимости финансирования программных мероприятий по экологическому оздоровлению территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

Как сообщает пресс-служба облсовета, на 2011 год на финансирование программы "Радиологическая защита населения и экологическое оздоровление территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению" необходимо 150 млн. грн.

В последний раз область получала средства на финансирование данной программы в 2008 году в объеме 70 млн. грн.

В обращении подчеркивается, что последние пять лет не финансируется и Чернобыльская строительная программа, хотя Житомирская область осталась единственной в Украине, где люди до сих пор проживают в зоне безусловного (обязательного) отселения.

Также облсовет просит парламент и правительство пересмотреть границы зон радиоактивного загрязнения в области с учетом нового радиологического и дозиметрического обследования.

Так, на сегодняшний день к разным зонам радиоактивного загрязнения относятся 734 населенных пункта области. Однако, по результатам дозиметрической паспортизации 2004-2008 годов и согласно данным о средней плотности загрязнения почвы цезием и стронцием, на сегодняшний день к зонам можно отнести 560 населенных пунктов, а 174 - вывести за пределы зон радиоактивного загрязнения.