Азаров: Украина могла бы диктовать цены на рынке нефтепродуктов

Украина будет увеличивать объем добычи нефти, заявил премьер-министр Николай Азаров на национальном собрании депутатов советов всех уровней от Партии регионов. По его словам, для прироста добычи на 1 млн т необходимо почти 10 млрд долл. инвестиций.

Н.Азаров сообщил, что уже в этом году страна начнет разведку новых залежей нефти, "а от разведки до освоения, как говорят, проходят годы". "Но, тем не менее, такая работа началась. Она будет вестись. И мы, безусловно, будем увеличивать добычу нефти", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

По убеждению Н.Азарова, если бы Украина смогла добывать 70% необходимой ей нефти, то способна была бы диктовать свои цены на рынке нефтепродуктов. В этом контексте он отметил, что повышение цены на нефтепродукты в стране связано с мировым ростом цен на нефть.