Семенюк нашла новых претендентов на ”Криворіжсталь”

Глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК сообщила сегодня журналистам о новых претендентах на «Криворожсталь», которые готовы заплатить за предприятие большую сумму, чем его нынешние собственники.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, речь идет об иностранных инвесторах, которые готовы приобрести меткомбинат для того, «чтобы не было монополии не только в Украине, но и в мире». Эти инвесторы, сообщила В.СЕМЕНЮК, могут «заплатить и больше», чем теперешний собственник «Криворожстали».

Председатель Фонда госимущества отказалась назвать инвесторов, отметив, что это является коммерческой тайной.

В.СЕМЕНЮК также сказала, что в пятницу, 12 мая, Фонд госимущества направил официальное представление собственникам «Криворожстали», в котором четко обозначил свои претензии относительно невыполнения ими взятых на себя инвестиционных обязательств, а также обозначил крайний срок их выполнения - 6 июня.

Справка УНИАН. В ноябре 2005 года контрольный пакет акций ОАО «Криворожсталь» в размере 93,02% уставного фонда приобрела компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) за 24,2 млрд. грн. при стартовой цене 10 млрд. грн. Впоследствии комбинат был переименован в «Міттал Стіл Кривий Ріг».

6 мая 2006 г. Фонд государственного имущества Украины заявил о намерении обратиться в суд, если новый собственник ОАО «Криворожсталь» на протяжении 30 дней не выполнит инвестобязательств, к выполнению которых у Фонда есть претензии (выплата «тринадцатой» зарплаты и увеличение тарифа по оплате труда, исходя из минимального прожиточного уровня - УНИАН).

10 мая администрация ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» (МСКР) направила главе Фонда государственного имущества Украины письмо, в котором выразила свое несогласие с заявлением Фонда о невыполнении новым собственником завода договорных обязательств купли-продажи «Криворожстали».

Администрация «Міттал Стіл Кривий Ріг» заявила о том, что условия договора купли-продажи пакета акций ОАО «Криворожский горно-металлургический комбинат «Криворожсталь» от 28 октября 2005 года № КПП-497 выполняются.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Производственные мощности комбината рассчитаны на выпуск более 20 млн. тонн металлопроката, стали и чугуна в год. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт. Доход от реализации продукции предприятия в I квартале 2006 года составил 2 млрд. 822 млн. 165 тыс. грн.

Компания Mittal Steel Germany GmbH входит в состав международного холдинга Mittal Steel - крупнейшего в мире производителя стали. Холдинг владеет операционными мощностями в 16 странах на 4-х континентах. Доход "Mittal Steel" за 2005 год составил 28,1 млрд. долл., отгрузив 49,2 млн. тонн продукции.

В настоящее время Mittal Steel намерена стать мировым лидером металлургического рынка, который будет производить свыше 100 млн. тонн продукции в год, приобретя Arcelor.