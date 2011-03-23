При попытке задержания милицией упал с пятого этажа и погиб мужчина
09:59, 23 марта 2011Общество
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Инцидент в Евпатории
В Евпатории при попытке задержания сотрудниками милиции мужчина упал с пятого этажа дома и разбился насмерть.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.
Информация о происшествии поступила к спасателям от дежурной «скорой помощи». Погиб мужчина 1973 года рождения.
Обстоятельства смерти устанавливаются.
Пресс-служба крымского Управления МВД информацию пока не комментирует.
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