Глава ГТСУ: электронная таможня начнет действовать до конца года

В рамках внедрения механизма электронной таможни Государственная таможенная служба начала реализовывать пилотные проекты с крупными компаниями на украинском рынке – «Данон», Nestle.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Гостаможслужбы Игорь КАЛЕТНИК.

«На сегодня начали несколько пилотных проектов с компаниями «Данон», Nestle, вчера этот вопрос обговорили с «АрселорМиттал Кривой Рог», – отметил он.

По словам И.КАЛЕТНИКА, электронная таможня заработает, когда вопрос электронного документооборота будет урегулирован в причастных к проекту ведомствах. «Я думаю, что нам осталось решить несколько вопросов, которые не в полной мере зависят от таможенной службы. Речь идет о том, что половина министерств и ведомств перешли на электронную форму (документооборота – УНИАН), и их данные мы можем получать в электронном виде. А еще 50% находятся в процессе решения данного вопроса», – сказал он.

И.КАЛЕТНИК считает, что до конца текущего года электронная таможня будет действовать полноценно.