Теперь с делом Пискуна будет мучиться Апелляционный суд

В Киевский апелляционный административный суд поступило из Соломенского районного суда столицы документы по так называемому «делу ПИСКУНА»

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, ссылаясь на народного депутата Украины V созыва Юрия МИРОШНИЧЕНКО.

«В настоящий момент определяется судья, которому будет поручено расставить все точки над «і» в этом, безусловно, резонансном и имеющем четкую политическую окраску деле», - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Другим указом Президент возложил исполнение обязанностей генерального прокурора Украины на заместителя генпрокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым Виктора ШЕМЧУКА.

25 мая С.ПИСКУН заявил, что Соломенский районный суд г. Киева восстановил его в должности генерального прокурора Украины. По словам С.ПИСКУНА, “состоялось решение Соломенского суда. Отменен Указ Президента о моем освобождении (от должности генерального прокурора – УНИАН) как незаконный. Потому я восстановлен в должности”.

26 мая пресс-служба Генпрокуратуры разъяснила, что Соломенский районный суд Киева, согласно постановлению от 25 мая 2007 года, приостановил действие Указа Президента Украины об освобождении С.ПИСКУНА от должности генерального прокурора Украины до решению дела по существу.

28 мая Секретариат Президента Украины обратился в Апелляционный суд с представлением об обжаловании решения Соломенского районного суда Киева о приостановке действия Указа Президента Украины об освобождении С.ПИСКУНА от должности генерального прокурора Украины.

В тот же день С.ПИСКУН заявил, что покорится решению Апелляционного суда, если тот отменит постановление Соломенского райсуда, но будет оспаривать его в Верховном суде.

В пресс-службе Генпрокуратуры УНИАН сообщили, что 25 мая Шевченковским районным судом Киева было зарегистрировано исковое заявление С.ПИСКУНА о признании указа Президента о его освобождении незаконным.