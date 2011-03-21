На Буковине продали 7-летнего ребенка, чтобы сделать ремонт

В Черновицкой области стражи порядка пресекли продажу семилетнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, 22-летняя девушка намеревалась продать 7-летнего сына своей сестры, который находился в детском туберкулезном санатории Черновцов до решения вопроса о лишении родительских прав его матери.

17 марта девушка, войдя в доверие к работникам санатория, получила от них своего племянника под видом проведения с ним досуга, а сама отправилась в городскую детскую поликлинику для встречи с покупателями, и продала им ребенка за 55 тысяч гривен.

После этого ее задержали стражи порядка. Следователем злоумышленница продажу ребенка объяснила тем, что ей необходимо было сделать ремонт собственного дома и помочь матери.

Девушка находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.

Мальчика после медицинского осмотра передали в приют для детей службы по делам детей Черновицкой облгосадминистрации.