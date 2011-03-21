Украинские юристы из LIGroup выиграли дело в Стокгольмском арбитраже

Украинская юридическая компания L.I.Group выиграла дело в Международном арбитражном суде в городе Стокгольме. Решением Международного арбитражного суда от 9 марта 2011 г. решено взыскать с корейской компании в интересах украинского ОАО «Энергомашспецсталь» около 2,8 миллиона долларов США.

Как сообщили УНИАН в юридической компании L.I.Group, которая вела это дело, «9 марта успешно завершено рассмотрение дела в Международном арбитражном суде в г. Стокгольме (Арбитражный институт при торгово-промышленной палате г. Стокгольма (Швеция)). Дело было инициировано L.I.Group в интересах своего клиента, ОАО «Энергомашспецсталь» – украинского производителя продукции для машиностроительной отрасли, против одной из корейских компаний – одной из крупнейших машиностроительных компаний Южной Кореи». Юридическое сопровождение и участие в судебном процессе осуществляли партнеры ЮКК «L.I.Group» Артур МЕГЕРЯ и Николай КОВАЛЬЧУК. На данный момент специалисты L.I.Group сопровождают процедуру выполнения решения международного суда.

Как отметили в компании, «юристы украинской юридической компании L.I.Group в очередной раз доказали, что знания и опыт украинских законодателей находятся на должном высоком уровне, позволяющие им выигрывать судебные дела в международном арбитраже собственными силами, без привлечения иностранных специалистов».