Италия отказывается заморозить все ливийские активы

Правительство Италии объявило о замораживании активов, принадлежащих семье Муамарра Каддафи, и ряда ливийских компаний в объеме около 7 млрд. евро, передает Associated Press.

Активы, каких именно компаний, были заморожены, не уточняется, замечает РосБизнесКонсалтинг. В то же время сообщается, что в этом списке не значатся Центральный банк Ливии и ливийский инвестфонд Libyan Investment Authority (основан правительством Ливии для управления нефтяными активами страны), заморозить активы которых требует резолюция принятая Советом Безопасности ООН в отношении Ливии.

По заявлению итальянских властей, им "не кажется, что резолюция обеспечивает необходимую правовую базу для наложения санкций на учреждения, которые являются неотъемлемой частью суверенитета Ливии". Вместе с тем, как отмечает агентство, ЦБ Ливии и инвестфонд являются акционерами нескольких ключевых итальянских компаний.