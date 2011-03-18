Обвиняемого в перебоях с хлебом отпустили под подписку

Председателю правления ОАО «Каравай» Василию РУДОМУ изменена мера пресечения с содержания под стражей подпиской о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил прокурор области Николай БЕСКИШКИЙ.

По его словам, следственные действия по уголовному делу по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО «Каравай» (по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 364 УК Украины) завершены, и дело прокуратура передает в суд с обвинительным заключением.

Необходимость содержания В.РУДОГО до этого времени под стражей прокурор объяснил местом его прописки – Киев, и необходимостью оперативно расследовать инцидент с остановкой хлебокомбината в г. Свердловск 6 марта и в связи с этим дефицитом хлеба социальных сортов в торговой сети города.

Н.БЕСКИШКИЙ также сообщил, что В.РУДОМУ выдвинуто обвинение не только по ст.364, ч.1, но и по ст. 175, ч.1 - невыплата заработной платы. Долг по зарплате на предприятии превышает 3,5 млн. грн. Прокурор также добавил, что за неделю долги по зарплате уже погашены на сумму более 1 млн. грн.

На сегодняшний день обязанности руководителя ОАО «Каравай» исполняет заместитель В.РУДОГО, предприятие имеет достаточные объемы муки, и работает в штатном режиме, в том числе и хлебокомбинат в Свердловске, отметил прокурор.

Как сообщал УНИАН, 5 и 6 марта в городах Свердловск и Антрацит Луганской области были перебои с хлебом из-за остановки работы Свердловского хлебокомбината - структурного подразделения ОАО «Каравай».

11 марта прокурор области Н.БЕСКИШКИЙ принял решение возбудить уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами этого предприятия (по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), и за безосновательную остановку Свердловского хлебокомбината был задержан председатель правления ОАО "Каравай" В.РУДОЙ.

По словам самого В.РУДОГО, работа хлебокомбината была остановлена из-за нехватки муки в связи с ее подорожанием с начала года на 25%, тогда как цены на хлеб остались на прежнем уровне. В.РУДОЙ до задержания сообщал, что за два месяца убытки пекарей составили 10 млн. грн.