Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье

В суботу, 19 марта, в пресс-зале УНИАН стартует проект «Сделай себя сам». Организаторы – агентство УНИАН, Институт одаренного ребенка и Мастерская конструирования личности Валентина Бадрака создали Лабораторию, которая поможет каждому, кто стремится к этому, стать яркой и неординарной личностью. Как? Об этом – разговор с главным редактором УНИАН Александром Харченко и координатором проекта Валентином Бадраком.

Александр, агентство УНИАН как один из лидеров на информационном рынке Украины ассоциируется у большинства людей прежде всего с актуальными политическими и экономическими новостями. И вдруг – «Сделай себя сам», развитие личности… Что подвигло вас заняться этим?

Александр Харченко: - Это было отнюдь не «вдруг», и мы считаем, что совсем не уходим от сферы нашей деятельности. «Сделай себя сам» - это и политика, и экономика, и социальные проблемы вместе взятые. Потому, что чем больше в стране будет тех, кто ощутит себя состоявшейся личностью, тем больше будет счастливых людей и тем сильнее будет страна. Так мы пришли к идее этого масштабного проекта. Задумка такова – собрать тех, кто может помочь людям в саморазвитии, и дать им выход на аудиторию в выходные дни – субботу и воскресенье, когда можно отвлечься от повседневных забот, а наш пресс-зал, занятый практически каждый день недели под резонансные пресс-конференции – свободен.

Так и представляешь, как перед агентством на Европейской площади стоит очередь, люди заходят и выходят уже состоявшимися личностями. Кто же будет «делать» личности?

Александр Харченко: - Это главное заблуждение – никто не сделает личность из другого человека. Можно только помочь в этом, дать импульс, толчок. И вот тут сам наставник должен быть «звездой» - яркой, харизматичной. Мы собрали таких «звезд». К проекту уже подключились и известные в области педагогики ученые, и популярные в стране практики. Среди них можем назвать, скажем, известного своими оригинальными методиками Анатолия Сологуба, автора школы синергетического эффекта Геннадия Дмитренко, известного практика в области успеха и личной эффективности, автора специальной методики Ицхака Пинтосевича, ведущего в стране специалиста в области тайм-менеджмента Людмилу Богуш. И это только некоторые имена. Это люди, которые реализовывают миссии, а, соответственно, у нас всех формируется очень позитивная точка пересечения персональных миссий.

Валентин Бадрак: - Если хотите, лаборатория «Сделай себя сам» - это совместная попытка сделать каждого украинца сильнее. Тренеры и лекторы - представители самых различных систем и областей знаний, но в том-то и идея, чтобы свети их вместе, дать в одном месте практикум самого широкого диапазона. Попасть к некоторым из наших участников крайне сложно, а порой и невозможно, в силу их работы в специальных, часто закрытых аудиториях. А здесь у слушателей появляется такая возможность.

Валентин, но согласитесь, сегодня в стране достаточно много структур, предлагающих развитие личности. Чем отличается проект «Сделай себя сам»?

Валентин Бадрак : - В самом деле, сегодня и в Украине, и в мире в целом наблюдается подлинный всплеск интереса к саморазвитию, приобретению знаний. В мире зафиксирован поистине взрывной рост выпуска литературы на эту тему. Это лишь свидетельство того, что человек вступил в новую, переходную фазу развития. Причины? Прежде всего, резко выросшее количество проблем – начиная от природных и техногенных катастроф и завершая потерей современным человеком смысла существования. Отчуждение и так называемое «одиночество в толпе», характерное для обитателей мегаполисов, стимулируют неуверенность, подталкивают к алкоголю, наркотикам… В то же время в человеке активно действует инстинкт жизни, и вот к нему то и апеллирует наш проект.

Как же вы будете пробуждать этот инстинкт?

Александр Харченко: - Только Институт одаренного ребенка, присоединившийся к проекту, имеет десятки разработанных методик по развитию. Кстати, хотя в стране наблюдается повышенный интерес к саморазвитию, обучающие и тренинговые центры почти не предлагают программы, направленные на развитие детей. Тогда как в проекте «Сделай себя сам» категория подростков, а также молодые родители определены как активные потенциальные аудитории. Еще один наш козырь – активная поддержка семьи в Украине. Потому что гармоничная семья – это предпосылка и предвестник рождения успешной личности.

Словом, мне кажется, ни одна из существующих в стране тренинговых структур не имеет одновременно столь развитой коммуникативной системы и колоссального практического опыта известных коучей. Потому, мы надеемся, что такой проект может вырасти в массовый. Во всяком случае, у нас есть намерение стимулировать желание развиваться в каждом украинце. Кстати, исследователи уже давно отмечают в качестве исторически порожденной характерной национальной черты украинца, в отличие, скажем, от россиянина или белоруса, нежелание ждать помощи извне, от украинской власти, от международных структур. На это и будем делать ставку.

То есть, проект – это попытка терапии национального масштаба?

Валентин Бадрак: - Нет, конечно. Чтобы прийти на семинар или тренинг, вовсе необязательно иметь проблемы. Достаточно иметь желание развиваться. А это всегда необходимость меняться, выходить из зоны привычного комфорта. А это именно то, что не очень любит человек, приобщившийся к обывательщине.

Всемирно известный специалист в области психологии и психотерапии личности Виктор Франкл допускал, что средний человек порочен, и что знание этого обязывает нас стать лучше, чем средний человек. Не оспаривая Франкла, я настаиваю, что обыватель не столько потенциально порочен, сколько слаб и безволен. При том, что абсолютно каждому подвластны выдающиеся достижения. Потому важно пробудить в каждом продуктивные силы, веру в себя, насытить его позитивными установками. Порой человеку не хватает не столько информации, сколько того самого импульса, толчка извне.

А могут ли к проект присоединиться и новые «звезды» из числа коучей?

Александр Харченко: - Двери нашей Лаборатории открыты. Главное условие, чтобы была предложена интересная образовательная методика или действенный тренинг. В некоторых случаях мы сами ищем заинтересованных партнеров. К примеру, мы бы приветствовали участников с отработанной системой психофизической саморегуляции, аутогенных тренировок. Скажем, методики созданные и предложенные Генрихом Шульцом или Ханнесом Линдеманом, являются относительно простыми и достаточно эффективными для любого желающего.

А можно как-то иллюстрировать сказанное. Ну, вот приходит обычный человек с улицы, на что он может рассчитывать?

Валентин Бадрак: - Истории успеха – это истории борьбы идей. И их развития. Сальвадор Дали признавался, что больше всего думал о Пикассо и его творчестве. И это дало всплеск, прилив сил и идей. Александр Суворов трепетно относился к военному делу Александра Македонского и Цезаря, а вот Жуков уже изучал методы управления войск Суворова. Самопрограммирование образами возможно во всем. Помните, Арнольд Шварценеггер стал брать пример с нашего Юрия Власова, и стал Мистером Вселенная. А вот британскому астрофизику Стивена Хокинга, которому врачи в двадцать один год отмерили два с половиной года жизни, за счет самовнушения и позитивного мышления не только победил неизлечимую болезнь и уже перешагнул восьмой десяток. И при этом сумел добиться непревзойденного среди современников признания, написать увлекательные книги, стать весомым ученым, создать семью. Главное научиться позитивно мыслить, потому что победа происходит в голове задолго до сражения.

А продлить жизнь можно при помощи таких технологий?

Валентин Бадрак: - Жизнь – это тоже часть программирования. Бертран Рассел «обязал» себя написать автобиографию в 95 лет, и программа сработала – он настойчиво писал ее два года. Когда 70-летняя японка покорила Эверест, мальчишка задумал сделать то же в возрасте 13 лет. И в прошлом году ему это удалось. Примеры одних вдохновляют других.

Валентин, Вы сказали, что главное дать импульс для саморазвития. Как это случается? Что происходит с человеком во время тренинга?

Валентин Бадрак: - Это можно сравнить с инъекцией. Только вместо медицинского препарата мозг получает психологические установки. Сегодняшний миллиардер Джордж Сорос был когда-то нищим венгерским евреем, который еле-еле спасся от гитлеровцев. Но психологические установки вывели его на дорогу к успеху, насыщение мозга мыслями Карла Поппера об открытом обществе дало в руки такую потрясающую идею, которая сделала его человеком планетарного масштаба. Самое главное в этом – понимание, что успех не в копировании, а в использования образа мышления. Например, какой урок можно вынести из познания образа мышления Ганса Кристиана Андерсена? Он с четырнадцати лет юный Андерсен стал самостоятельно искать счастья в большом городе, намереваясь стать актером большой сцены. Ему удалось добиться у директора Большого театра возможности обучаться пению, - но только до безнадежной ломки своего голоса. Но вместо отчаяния он начал писать, копируя Шекспира и других известных мастеров. Первые книжки содержали стихи, исторические романы, водевили, оперные либретто. Он пробовал все, максимально возможный диапазон применения слова. И только к тридцати годам Андерсен издал первый сборник сказок. Именно подход к решению проблемы – «использовать все» - и является изюминкой.

А женщины чему могут научиться?

Валентин Бадрак: - Есть бесчисленное множество историй. От Коко Шанель, которая умела учиться у окружающих ее мужчин, до Марии Монтессори, которая, когда ее не приняли в университет, добилась приема у Папы Римского и получила такое разрешение. Какой вывод? Пути не обязательно должны быть прямолинейные, есть много обходных дорог к цели.

Теперь, Валентин, непосредственно о ваших семинарах…

Валентин Бадрак: - Да, 19 марта – семинар по гармонии отношений в парах. Почему начинаем с семьи? Потому что это колыбель личности, с нее начинается жизнь маленького человека, и от нее в значительной степени зависит, станет ли он достойной, самодостаточной и реализованной личностью. И тут опять борьба с ленью и безволием в человеке. Выдающийся семейный психотерапевт Вирджиния Сатир утверждала, что основной проблемой брака является незнание партнеров друг друга. Но нынешняя семья - это еще часто и нежелание знать друг друга. Думаю, каждый знает, что идеального брака не существует в принципе. Любой союз можно рассматривать как тест на психологическую зрелость, на психологическую готовность к преодолению определенных трудностей. Счастливый союз – это труд, те же акты воли, что и при развитии личности. И именно об этом будет разговор.

В целом же вопросы гармоничных отношений в парах – это лишь маленькая часть разработанной мною гений-терапии. Речь о возможностях пробуждать в себе мотивацию к активной деятельности при помощи образов известных личностей, людей, которые вошли в историю как гении. Вселенная дает человеку множество шансов и бесчисленное количество возможностей. Назову только некоторые из них: полотна с сильной энергетикой, музыка, наблюдение за танцем, собственные физические упражнения, наблюдение за природой и наслаждение ею, медитация. В этом ряду встреча с другой личностью, пусть даже мысленная, занимает особое место. Это древнейший побудительный способ, вспомните мифы или былины с их героями. Механизм этого замечательного воздействия подметил еще Ричард Бендлер, один из основателей НЛП. «Прежде чем что-то успешно завершить, мы переживаем это в своем воображении», - утверждал он. А гений-терапия – это то же общение с героями, только концентрированное, и потому действует как массированный мозговой штурм. Эти идеи изложены мною в пятитомной серии книг «Стратегии гениев». На работу над этими книгами ушло ровно 20 лет…

По гений-терапии будет семинар в рамках проекта?

Он будет называться «Матрица победителя. Как использовать опыт гениев для достижения цели» и пройдет в УНИАН. Когда? Следите за анонсами…

Беседовала Вероника Демченко

(Напомним, что детальнее ознакомиться с концепцией развития личности Валентина Бадрака можно на его сайте , а запись на семинар осуществляется по телефону 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net)