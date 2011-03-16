У "Борисполе" задержали проститутку, продавшую землячек в секс-рабство

В международном аэропорту “Борисполь” работники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали 30-летнюю жительницу Житомира, которая занималась проституцией и продавала людей в сексуальное рабство.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, задержанная вернулась из Греции, где работала танцовщицей в ночных клубах на Кипре, а также предоставляла интимные услуги. Выяснилось, что сама гражданка Украины эскортные услуги предоставляла добровольно, а своих соотечественников продавала в сексуальное рабство.

Ранее через Интернет из Индонезии в правоохранительные органы Киевской области обратилась 20-летняя украинка. Девушка сообщила, что знакомые предложили ей работу в модельном агентстве за рубежом. В аэропорту ее встретили будущие работодатели. У гражданки Украины отобрали документы и заставили заниматься проституцией в развлекательных заведениях Джакарты. Работники милиции с помощью Посольства Республики Индонезии в Украине нашли потерпевшую и вернули домой. Неизвестным лицам, которых представили работодателями, девушку передала соотечественница из Житомира.

Уже доказано два эпизода торговли людьми, организованные жительницей Житомира. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по ст. 149 Уголовного кодекса Украины, ее дальнейшую судьбу будет решать суд. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.