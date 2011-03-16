Экс-чиновник Минобороны получил 8 лет тюрьмы за продажу 27 военгородков

Бывший директор филиала Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонстрой» Владимир МЕЛЬНИК, который незаконно продал коммерческим структурам 27 военных городков, осужден к 8 годам лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре военной прокуратуры Центрального региона, законность приговора Шевченковского районного суда Киева сегодня подтвердил Апелляционный суд столицы.

По данным пресс-центра, досудебным следствием по уголовному делу, которое осуществляла военная прокуратура Центрального региона Украины, было установлено, что военный чиновник незаконно заключил от имени МО Украины ряд договоров с коммерческими структурами о совместной застройке военных городков. В частности, доказано 27 эпизодов его преступной деятельности, в результате которой из собственности государства незаконно изъято 27 военных городков общей стоимостью более 100 млн. грн.

Комментируя это дело, заместитель министра обороны Украины Игорь КУШНИР отметил, что В.МЕЛЬНИК на протяжении 2006-2007 годов во время заключения соглашений действовал с превышением предоставленных ему полномочий. "Об этих соглашениях Министерство обороны узнает сейчас от органов прокуратуры, которые установили факты правонарушений, или от судов. Для предотвращения незаконного отчуждения государственного имущества и во время выявления новых фактов незаконных договоров, Министерство обороны совместно с Генеральной прокуратурой своевременно и мгновенно принимает меры для защиты интересов государства. Более того, Минобороны совместно с прокуратурой и органами местного самоуправления проводит инвентаризацию объектов недвижимого имущества и земель", - сказал И.КУШНИР, отметив, что возвращение указанного имущества является вопросом дальнейших судебных заседаний.