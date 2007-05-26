Блокированные под Киевом бойцы внутренних войск ушли от ГАИ... пешком. Об этом сообщает журналист 5-го канала с места, где инспекторы Госавтоинспекции и депутаты от правящей коалиции, остановили автобусы с командированными в Киев подразделениями внутренних войск. Командиры получили приказ, построили подчинённых в колонну и ушли в Киев походным маршем.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на заместитель командующего внутренних войск Николая МИШАКИНА, сегодня утром из разных областей Украины в Киев отправилось 3 тыс. 480 военнослужащих внутренних войск. Они были заблокированы в разных местах на подъезде к столице.