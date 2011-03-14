Муж убил в центре Москвы жену, гулявшую с детьми, и застрелился

Застреленная в центре Москвы женщина была няней и во время убийства она гуляла с двумя малолетними детьми, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах российской столицы.

Трагедия произошла сегодня около дома 21 на улице Ефремова. Мужчина подбежал к женщине, которая гуляла с детской коляской, выстрелил в нее из пистолета, после чего выстрелил в себя. От полученных ранений оба погибли на месте.

"Дети при нападении не пострадали, их забрали родители", - сказал источник.

Убитая женщина была гражданкой Молдавии, сообщил он. "По предварительным данным, мужчина, застреливший женщину и застрелившийся сам, также гражданин Молдавии, он был мужем убитой", - сказал источник.