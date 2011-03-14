Водитель иномарки сбил насмерть двоих детей на скутере

На Волыни вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВС Украины в Волынской области.

Трагедия произошла на автодороге вблизи села Ставки Турийского района. 32-летний житель города Нововолынска на рулем автомобиля "Фольксваген" совершил наезд на скутер, которым управлял 11-летний мальчик, житель Турийского района.

Вследствие ДТП водитель скутера и его пассажир, 15-летний парень, житель Турийского району, получили смертельные травмы.

Ведется следствие.