Водитель иномарки сбил насмерть двоих детей на скутере
13:30, 14 марта 2011Общество
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Трагедия на Волыни
На Волыни вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей.
Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВС Украины в Волынской области.
Трагедия произошла на автодороге вблизи села Ставки Турийского района. 32-летний житель города Нововолынска на рулем автомобиля "Фольксваген" совершил наезд на скутер, которым управлял 11-летний мальчик, житель Турийского района.
Вследствие ДТП водитель скутера и его пассажир, 15-летний парень, житель Турийского району, получили смертельные травмы.
Ведется следствие.
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