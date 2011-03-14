Во Львове «заминировали» ночной клуб

Во Львове в результате анонимного “заминирования” ночного клуба «Миллениум», расположенного в центре города, были эвакуированы 20 человек персонала заведения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, информация о заминировании поступила 13 марта в 20.35 в ГУ МЧС Украину во Львовской области. Аноним заявил, что ночной клуб «Миллениум» заминирован, будет много жертв». Требования, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигались.

К месту возможной закладки взрывного устройства были направлены соответствующие службы. Взрывотехническим отделом НИЭКЦ при ГУ МВД во Львовской области с целью выявления взрывного устройства было проведено обследование помещений и прилегающей территории. Было эвакуировано около 20 человек обслуживающего персонала.

Поисковые работы были завершены в 22.00, взрывное устройство не выявлено.

Правоохранители проводят мероприятия с целью установления личности мужчины, который сообщил о “заминировании”.