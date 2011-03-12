В украинской армии удалось стабилизировать ситуацию

Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ уверен, что в Вооруженных силах Украины удалось остановить негативные процессы и стабилизировать ситуацию.

Об этом он сказал сегодня после церемонии награждения военнослужащих государственными наградами, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны.

“На протяжении года деятельности нынешнего состава Кабинета министров благодаря ритмичному финансированию, личной поддержке Президента Украины и главы правительства удалось остановить негативные процессы и стабилизировать ситуацию в войсках”, - утверждает, в частности, М.ЕЖЕЛЬ.

По его убеждению, за этот период сделано много для гарантированного обеспечения выполнения определенных Вооруженным силам задач по обороне государства. В первую очередь – в области возобновления вооружения и военной техники, боевой подготовки и обеспечения социальных гарантий военнослужащих, – подчеркнул руководитель отечественного оборонного ведомства.

В частности, М.ЕЖЕЛЬ обратил внимание на то, что удалось достичь существенных успехов в сфере улучшения и упорядочения законодательной базы по военным и оборонным вопросам.

“Были приняты ряд постановлений правительства, которые разблокировали вопросы, связанные со строительством жилья, реализацией, списанием и утилизацией избыточного имущества. Отработаны концептуальные документы относительно развития Вооруженных сил, строительства кораблей класса “корвет”, создания ракетного комплекса “Сапсан”, создания и строительства военно-транспортного самолета Ан-70 и Единой автоматизированной системы управления. Принят законопроект о численности Вооруженных сил”, - отметил министр обороны.

Значимым, по его словам, стало увеличение в прошлом году размеров ежемесячной премии офицерам с 10% до 55% от должностного оклада, военнослужащим-контрактникам с 35% до 70%. Также все военнослужащие-контрактники с прошлого года обеспечены бесплатными обедами за счет бюджета Министерства обороны Украины, добавил он.

Говоря о боевой и технической готовности войск, глава оборонного ведомства отметил, что на протяжении года восстановлены десятки единиц авиационной техники, вертолеты, много автомобильной техники.

В то же время М.ЕЖЕЛЬ признал, что еще далеко не все вопросы решены. “За такой короткий промежуток времени решить все неотложные проблемы, которые накапливались годами, невозможно, однако это – лишь начало. Люди должны поверить, что в ближайшие 2-3 года ситуация в Вооруженных силах Украины в корне изменится”, – подчеркнул министр обороны.