Киевляне, вовремя заплатив, но не получив скидок, могут обратиться

Киевская городская государственная администрация рекомендует жителям столицы в случаях выявления разногласий между фактической датой оплаты за жилищно-коммунальные услуги и зафиксированной датой после обработки счета обращаться на телефон 15-51 и в Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) по тел. 238-80-25, 238-80-27.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы КГГА.

По данным горгосадминистрации, по результатам мониторинга срока оплаты киевлянами за жилищно-коммунальные услуги в феврале 2011 года коммунальным предприятием «ГИВЦ» выявлены случаи разногласия в датах, и этот факт связан с ошибкой работников. В частности, Южного почтамта Киевской городской дирекции «Укрпочты», которые в реестр оплаты за операционный день 21 февраля текущего года включили оплату счетов, фактически оплаченных 18 и 19 февраля. ПАО «Конверсбанк» в реестр оплаты за операционный день 28 февраля включил оплату счетов, фактически оплаченных 15 и 16 февраля. А Подольское отделение ПАО «Проминвестбанка» в реестр оплаты за операционный день 1 марта 2011 года включило оплату счета, оплаченные 18 и 19 февраля. Сейчас выявлено 147 случаев указанных разногласий.

“Если для коррекции произведенного расчета за жилищно-коммунальные услуги существует достаточно оснований, перерасчет в следующем месяце будет выполнен автоматически”, - информируют в КГГА.

Руководство предприятия «Укрпочта» и вышеупомянутые банковские учреждения о выявленных недостатках предупреждены. Приняты соответствующие меры для устранения подобных ситуаций в дальнейшем.

В горадминистрации также отмечают, что по любым другим спорным вопросам относительно расчетов за жилищно-коммунальные услуги киевлянам необходимо обращаться в жилищную организацию, которая обслуживает их дом.

Как сообщалось, в соответствии с решением столичной власти, владельцы квартир, которые платят за жилищно-коммунальные услуги по платежным документам до 20 числа следующего за расчетным месяца, имеют скидку по тарифам на 6-10%. Однако часть киевлян, сделавших проплату до 20 февраля, получили платежки в марте без скидок.

Председатель КГГА Александр ПОПОВ сказал, что все случаи будут рассмотрены и изучены и в случае выявленных ошибок в платежках жителям столицы сделают перерасчет по соответствующим тарифам.