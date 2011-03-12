В Киеве охранник пункта обмена валют похитил деньги из кассы?

Милиция Киева подозревает охранника пункта обмена валют, расположенного в Печерском районе столицы, в похищении денег из кассы.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью МВД Украины.

“Ловкач воспользовался доверием кассира. Девушка на минутку оставила рабочее место, а вернувшись, увидела уже пустые лотки. Она сразу же позвонила по телефону руководителю, и предприниматель немедленно обратился в милицию. Уже возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о краже”, - говорится в сообщении.

Милиция также называет данные подозреваемого и предлагает ему добровольно вернуть похищенные деньги.