Депутат: индустриальные парки на Одещине не привлекут инвесторов

Пока в парламенте не будут прописаны правовые основы создания и функционирования индустриальных парков, нет смысла рассчитывать на привлечение иностранных инвестиций в создание двух индустриальных парков на территории Одесской области.

Так прокомментировал в интервью УНИАН принятые Одесским облсоветом «Программу привлечения инвестиций в экономику Одесской области на 2011-2012 годы» и «Инвестиционную стратегия Одесской области на 2011-2015 годы» лидер фракции «Батьківщина» в Одесском областном совете Сергей ВЕСЕЛОВ.

«Какая крупная американская или немецкая компания рискнет вкладывать многомиллионные инвестиции в реализацию проектов индустриальных парков, к примеру, в Любашевском или Ивановском районах, - отметил депутат, - если проектанты и юрисконсульты не будут располагать законодательной базой, регламентирующей развитие этого сектора экономики? Не будут знать, условно говоря, правил ведения деловых отношений с наспех созданным областным коммунальным предприятием «Индустриальные парки»?

Между тем, констатировал депутат, «8,7 млн. грн. на двухгодичную программу привлечения инвестиций в экономику региона депутатским большинством уже выделены и будут потрачены. «Возникает резонный вопрос: а если инвесторы, как и раньше, не откликнутся на рекламные призывы из-за отсутствия правовой базы, как оправдать эти затраты?»

С.ВЕСЕЛОВ напомнил, что Кабмин Украины и раньше принимал решение о создании индустриального парка на территории Одесской области. «Кстати, как раз к нынешнему 2011 году планировалось начать выпуск бытовых приборов, - констатировал он. – И где эти приборы? Нет их. Хотя под его размещение выделялось около 300 гектаров земли».

Далее ознакомления экспертов с законодательством, акцентировал он, «дело не продвинулось - ни один инвестор не захотел вложить средства в разрекламированный технопарк. И хуже всего, что ничего в лучшую сторону с тех пор не изменилось. Более того, инвестиционный климат, включительно с чиновничьими поборами и беззаконием в судах, даже ухудшился».

«Что мы сейчас собираемся создавать на территориях, отдаленных на 130-160 километров от миллионной Одессы? Почему не учтен при отведении чиновниками земель под технопарки и выделении средств из областного бюджета тот фактор, - удивлен В.ВЕСЕЛОВ, - что население Любашевского района, к примеру, составляет всего 27 тысяч жителей? И около 32 тысячи крестьян проживает в Ивановском районе, причем люди имеют опыт разве что в производстве сельхопродукции. Куда уйдут 18 млн. грн., заложенных в облбюджете на индустриальные парки?»

Кроме того, по мнению депутата, «важно знать: под кого планируются эти парки? Если под конкретные китайские машиностроительные компании, так надо и сказать. Объявить также, на каких условиях они будут сюда входить, в том числе уточнить, сколько будет привлечено вместе с инвестициями иностранного техперсонала».

«Трудно подвергать анализу подобные проекты, внезапно выдвигаемые на обсуждение и предлагаемые для голосования в зале облсовета, большинство в котором составляют депутаты-«регионалы» и голосуют по принципу партийной дисциплины, - резюмирует опытный менеджер. - Особенно когда знаешь, какие реальные возможности для создания технопарков имеются, например, в Овидиопольском районе Одещины, где в избытке невостребованные квалифицированные рабочие и инженерные кадры, достаточно земли, нетрудно развить неподалеку от портов объекты инфраструктуры, жилье для привлекаемых кадров».

Напомним, принятый в июне минувшего года в первом чтении законопроект «Об индустриальных парках» на 9 месяцев «застрял» в согласованиях правительственных разработчиков и профильных комитетов ВР Украины. Между тем, лишь на базе этого закона, по словам председателя рабочей группы "Национальные проекты" комитета экономических реформ при Президенте Украины Владислава КАСЬКИВА, возможна разработка и вынесение на рассмотрение Комитета экономических реформ концепции проекта "Индустриальные парки Украины", который будет претендовать на статус национального проекта. Поскольку на законодательном уровне будут прописаны процедуры приобретения инвесторами прав собственности на земельные участки под парки, получения разрешений и лицензий, закреплены механизмы управления этими парками.