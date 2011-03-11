В Киеве накрыли «конверт», услугами которого пользовались 50 фирм

Сотрудники СБУ в Киеве разоблачили и пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который имел ежедневное обращение «теневых» средств около 1 миллиона гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе УСБУ в г. Киеве, услугами «конверта» с целью минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита воспользовались около 50 предприятий разных регионов Украины.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов «конвертационного центра». В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученные наличные деньги якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. В противоправной схеме дельцы использовали 25 коммерческих структур, счета которых открыты в нескольких банках столицы.

В помещениях нелегальной структуры, на основании постановлений суда, работники столичного управления СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличных денег на сумму свыше 800 тысяч гривен, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий и аппаратуру модемной связи «банк-клиент».

По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело согласно ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.