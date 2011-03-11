В правительстве заявляют о росте внешней торговли и инвестиций

В украинском правительстве заявляют о росте в 2010 году объемов внешней торговли и привлечения иностранных инвестиций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

По данным ведомства, по итогам 2010 года по сравнению с 2009 годом, рост экспорта составил 29,6% или 51 млрд 430,5 млн долларов, импорт возрос на 33,7% или 60 млрд 739,9 млн долларов.

Объемы экспорта товаров в страны СНГ по сравнению с 2009 годом возросли на 39,1%, в страны ЕС - на 37,5%.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с 2009 годом увеличилась доля черных металлов, энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки, жиров и масел животного или растительного происхождения, руд и концентратов железных, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования.

В пресс-службе также утверждают, что произошло увеличение объемов прироста иностранного капитала в 2010 году по сравнению с 2009 годом – на 4,7 млрд долларов или на 4,9%, что позволило увеличить общую сумму прямых иностранных инвестиций в экономику до 44,7 млрд долларов , что на 11,6% больше показателя на начало 2010 года.

Почти 78% прироста иностранного капитала обеспечили страны Европейского Союза и почти 21% - страны СНГ.