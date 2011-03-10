Янукович создал штаб по террористиче-ской безопасности Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Штаб обеспечения международного взаимодействия и координации мер безопасности по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Соответствующий Указ № 278/2011 обнародован на сайте главы государства.

Указом установлено, что рабочим органом Штаба является штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, который обеспечивает выполнение возложенных на Штаб задач; руководителем Штаба является по должности руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины; заместителем руководителя Штаба является по должности начальник штаба Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины - заместитель руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Также В.ЯНУКОВИЧ поручил руководителю Штаба подать в трехмесячный срок проект Положения о Штабе обеспечения международного взаимодействия и координации мер безопасности по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и предложения по персональному составу Штаба.