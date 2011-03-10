В Харькове подорожает проезд в городском электротранспорте

В Харькове с 12 марта подорожает проезд в городском электрическом транспорте.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, отметив, что новые тарифы на проезд утвердил исполком горсовета.

Так, согласно решению исполкома, проезд в городском электрическом транспорте подорожает на 50 копеек. Таким образом, проезд в метрополитене будет стоить 2 грн., в трамвае и троллейбусе – 1,5 грн.

По словам Харьковского городского председателя Геннадия КЕРНЕСА, повышение тарифов обусловлено необходимостью обновления подвижного состава, а также ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и энергоносители.

«Говоря о новых тарифах, мы должны быть объективными и понимать нынешнюю ситуацию с подорожанием стоимости энергоносителей, материальных ресурсов, горюче-смазочных материалов, расходов на оплату труда. Установив баланс между этими внешними факторами и стоимостью проезда в городском электротранспорте, мы обеспечим нормальное обеспечение жизнедеятельности города, спасем от убытков «Горэлектротранс» и предоставим нормальные условия для труда тем, кто в любых погодных условиях помогает харьковчанам добраться до нужного места», - сказал Г.КЕРНЕС.

Директор КП «Харьковский метрополитен» Михаил КАРАМШУК заверил, что средства от повышения тарифов пойдут на восстановление и реконструкцию подвижного состава, модернизацию эскалаторного оборудования и заработную плату работников метрополитена.