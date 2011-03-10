Из пиратского плена освобожден танкер с украинцами на борту

Поздно вечером 9 марта из плена сомалийских пиратов был освобожден танкер York (захваченный в октябре 2010 года), на борту которого находятся двое граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, танкер следует к одному из безопасных портов региона. Здоровью и жизни граждан Украины ничто не угрожает.

Освобождение судна стало возможным благодаря работе ряда заграничных дипломатических учреждений и МИД Украины в целом.

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО определил обеспечение освобождения всех украинских моряков, находящихся в плену, одним из приоритетов деятельности Министерства иностранных дел Украины.

На протяжении последних 12 месяцев из пиратского плена были освобождены 35 граждан Украины.