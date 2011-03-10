Таксисты избили украинских туристов в Индии

Таксисты избили девятерых туристов из Киева, среди которых две женщины, в индийском курортном штате Гоа, трое нападавших арестованы, сообщил РИА Новостиначальник местной полиции Аравинд Гавас.

Инцидент произошел во вторник вечером у торгового центра в поселке Кандолим.

По данным врачей, один из туристов, Сергей Кравчук, получил ушиб мозга, был прооперирован и сейчас проходит лечение в одной из больниц столицы Гоа города Панаджи.

"Туристы шли по дороге, которая в одном месте сужалась. По этой же дороге ехали такси. Водители начали ругаться, завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку", - сказал полицейский. Находившиеся поблизости таксисты выступили в поддержку товарища и начали избивать туристов палками и камнями.

По словам пострадавшего в драке Кравчука, таксисты напали первыми.

"Мы шли по тротуару, и таксисты предложили нам свои услуги. Мы спросили, сколько это будет стоить, но они назвали слишком большую цену. Тогда мы отказались и пошли дальше. Один из наших отстал, и таксисты начали цепляться к нему. Мы хотели его вытащить, и началась драка", - рассказал Кравчук РИА Новости. Он утверждает, что таксисты орудовали не только палками и камнями, но и ножами - некоторые из киевлян получили порезы. "Сейчас у меня зашита голова, зашит нос, все зашито", - сказал Кравчук, которого, по его словам, били палками.

На следующий день туристы написали заявление в полицию, и в четверг трое таксистов, участников драки, были задержаны. "Возбуждено уголовное дело о нападении в отношении неустановленных лиц. После проведения очной ставки могут появиться конкретные подозреваемые", - сказал Гавас.

Таксисты в Гоа нередко ведут себя агрессивно и угрожают туристам. Так, в декабре 2009 года местный таксист поздней ночью отвез двух российских туристок в безлюдное место и вместе с друзьями начал требовать расплатиться "натурой", угрожая расправой. В феврале 2010 года группа таксистов напала на проживавшего в Гоа бизнесмена из России, в драке один из таксистов получил травмы и умер, россиянин был обвинен в непредумышленном убийстве.